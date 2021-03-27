JGN token | JGN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JGN token Hızlı Proje Tanıtımı
JGN, token projelerinin gerçek, sürdürülebilir ve modüler iş modellerine sahip olmasını sağlayabilecek sentetik bir token üretimi ve madencilik makinesi ağıdır. Blok zinciri alanı geliştikçe, ademi merkeziyetçilik blok zinciri projelerinin ve topluluklarının özü olmaya devam edecektir. Bu nedenle JGN, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için çoğu token projesinin sorunlarını çözmektedir.JGN token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJGN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJGN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-27
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000