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JGN token | JGN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

JGN token Hızlı Proje Tanıtımı

JGN, token projelerinin gerçek, sürdürülebilir ve modüler iş modellerine sahip olmasını sağlayabilecek sentetik bir token üretimi ve madencilik makinesi ağıdır. Blok zinciri alanı geliştikçe, ademi merkeziyetçilik blok zinciri projelerinin ve topluluklarının özü olmaya devam edecektir. Bu nedenle JGN, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için çoğu token projesinin sorunlarını çözmektedir.
JGN token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

JGN Token MEXC'de

MEXC Borsası, JGN token (JGN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de JGN alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak JGN token satın almak veya MEXC JGN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için JGN token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen JGN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJGN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJGN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-27
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000
JGN Fiyat HesaplayıcıJGN token Satın Alma

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