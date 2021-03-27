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JGN, token projelerinin gerçek, sürdürülebilir ve modüler iş modellerine sahip olmasını sağlayabilecek sentetik bir token üretimi ve madencilik makinesi ağıdır. Blok zinciri alanı geliştikçe, ademi merkeziyetçilik blok zinciri projelerinin ve topluluklarının özü olmaya devam edecektir. Bu nedenle JGN, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için çoğu token projesinin sorunlarını çözmektedir.