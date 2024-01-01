DeFi Kingdoms | JEWEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeFi Kingdoms Hızlı Proje Tanıtımı
DeFi Kingdoms blends the appeal of decentralized finance and the current rise of Play-to-Earn economics. It is live on the Harmony ONE network. The JEWEL token is used to purchase useful items and unique NFTs such as Heroes and Kingdoms in the game, as well as various in-game items. Not only is the token used in-game, it is also used for liquidity mining to earn more through staking.DeFi Kingdoms geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJEWEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJEWEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz125,000,000