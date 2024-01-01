JENNER | JENNER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JENNER Hızlı Proje Tanıtımı
Caitlyn Jenner, Solana zincirinde bir meme coindir.JENNER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JENNER Token MEXC'de
MEXC Borsası, JENNER (JENNER) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de JENNER
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak JENNER satın almak veya MEXC JENNER ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için JENNER tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen JENNER vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,01 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJENNER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000