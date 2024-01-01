JennyCo | JCO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JennyCo Hızlı Proje Tanıtımı
JennyCo, kullanıcıların dinamik sağlık verilerini (genetik, tıbbi geçmiş, giyilebilir veriler vb.) yükledikleri için ödüllendirildiği ve sağlık verilerini işletmelere kiralamak ve/veya yapay zeka güdümlü kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri ve öneriler almak için daha fazla seçeneğe sahip oldukları güvenli bir uygulama geliştirdi.JennyCo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JCO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJCO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJCO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000