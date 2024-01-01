JennyCo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

JennyCo, kullanıcıların dinamik sağlık verilerini (genetik, tıbbi geçmiş, giyilebilir veriler vb.) yükledikleri için ödüllendirildiği ve sağlık verilerini işletmelere kiralamak ve/veya yapay zeka güdümlü kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri ve öneriler almak için daha fazla seçeneğe sahip oldukları güvenli bir uygulama geliştirdi.