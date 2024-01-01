Storm Warfare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2. Dünya Savaşı'nın ikonik savaş alanlarını canlandıran ezber bozucu ücretsiz bir koleksiyon kart oyunu. Oyun, stratejik savaş heyecanını, oyuncuların oyun içi varlıklarına gerçek anlamda da sahip olduğu ve ticaretini yaptığı web3 ekosisteminin devrim niteliğindeki gücüyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor.