Storm Warfare | JAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Storm Warfare Hızlı Proje Tanıtımı
2. Dünya Savaşı'nın ikonik savaş alanlarını canlandıran ezber bozucu ücretsiz bir koleksiyon kart oyunu. Oyun, stratejik savaş heyecanını, oyuncuların oyun içi varlıklarına gerçek anlamda da sahip olduğu ve ticaretini yaptığı web3 ekosisteminin devrim niteliğindeki gücüyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor.Storm Warfare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJAN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000