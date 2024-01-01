JAB | JAB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JAB Hızlı Proje Tanıtımı
AIMVerse, gerçek dünyanın sanal dünya ile kesiştiği, kullanıcılara gerçek dünyada nadiren deneyimledikleri dijital deneyimler sunan bir futbol metaverse'idir. Profesyonel analitik bilgisi olmayan kullanıcılar için galibiyet tahminleri yapmanın sezgisel olarak basitleştiği ve kullanıcıların bu tahminleri dijital varlıklara dönüştürebileceği ve ticaretini yapabileceği dijital bir futbol ekosistemine açılan bir kapıdır. AIMVerse için kritik bir misyon, şeffaf bir dijital futbol ekonomik ekosistemi sağlamaktır. Bu şeffaflık, futbolla ilgili her bir dijital varlığın gerçek sahipliğini güvence altına almak ve kullanıcıların AIMVerse'in bir hizmet belirteci olan JABLE ile ekonomik faaliyetlerde bulunmaları için hayati önem taşımaktadır.JAB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJAB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJAB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000