Izumi Finance | IZI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Izumi Finance Hızlı Proje Tanıtımı
izumi Finance, Uniswap V3 ile ilk olarak Ethereum üzerinde Programlanabilir Likidite Hizmeti (LaaS) sağlamaktadır ve ardından likidite hizmetini yerleşik DEX ile çoklu zincirlere genişletecektir. Likidite sağlayıcılarının Uniswap V3'te işlem ücretlerinin yanı sıra ek likidite madenciliği ödülleri kazanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, protokollerin verimli ve kalıcı bir şekilde likidite çekmesine de yardımcı olacaktır.Izumi Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IZI Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIZI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIZI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000