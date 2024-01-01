ITSBLOC | ITSB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ITSBLOC Hızlı Proje Tanıtımı
ITSBLOC, küresel kullanıcıların mevcut Oyna-Kazan'ın ötesinde keyif aldıkları şeylere odaklanabilmeleri için Oyun Odaklı Keyifli İçerikler ve ödüller sağlamaya odaklanan bir Oyna-Kazan oyun platformudur. ITSBLOC platformu, küresel MMORPG oyunları, sosyal kumarhaneler ve atış (FPS) oyunları gibi çeşitli türlerdeki oyun IP'lerini barındırarak kullanıcılara çeşitli faydalar ve değerler sunar.ITSBLOC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıITSB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıITSB
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000