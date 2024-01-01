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ITSBLOC, küresel kullanıcıların mevcut Oyna-Kazan'ın ötesinde keyif aldıkları şeylere odaklanabilmeleri için Oyun Odaklı Keyifli İçerikler ve ödüller sağlamaya odaklanan bir Oyna-Kazan oyun platformudur. ITSBLOC platformu, küresel MMORPG oyunları, sosyal kumarhaneler ve atış (FPS) oyunları gibi çeşitli türlerdeki oyun IP'lerini barındırarak kullanıcılara çeşitli faydalar ve değerler sunar.