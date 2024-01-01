ITHEUM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Itheum, kullanıcıların kişisel verilerini yüksek oranda ticarete açık bir varlık sınıfına dönüştüren dünyanın ilk merkeziyetsiz veri aracılık platformudur. Veri Oluşturuculara ve Veri Tüketicilerine, son derece değerli kişisel verileri web2'den web3'e "köprülemek" ve ardından blok zinciri teknolojisi ve merkezi olmayan yönetişim üzerine inşa edilmiş sorunsuz bir UX ile veri ticareti yapmak için gerekli araçları sağlar.