ITHEUM | ITHEUM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ITHEUM Hızlı Proje Tanıtımı
Itheum, kullanıcıların kişisel verilerini yüksek oranda ticarete açık bir varlık sınıfına dönüştüren dünyanın ilk merkeziyetsiz veri aracılık platformudur. Veri Oluşturuculara ve Veri Tüketicilerine, son derece değerli kişisel verileri web2'den web3'e "köprülemek" ve ardından blok zinciri teknolojisi ve merkezi olmayan yönetişim üzerine inşa edilmiş sorunsuz bir UX ile veri ticareti yapmak için gerekli araçları sağlar.ITHEUM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıITHEUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıITHEUM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000