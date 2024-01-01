ITGR | ITGR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ITGR Hızlı Proje Tanıtımı
Integral, büyük emirleri verimli bir şekilde gerçekleştiren dünyanın ilk DeFi primitifidir. Bu tür alım satımlar Coinbase'in işlem hacminin %68'ini oluşturmaktadır ve Integral bunları yakalamak ve DeFi'ye getirmek için oluşturulmuştur. ITGR, Integral topluluğunun Integral Protokolüne sahip olmasını ve yönetmesini sağlayan bir yönetişim tokenidir.ITGR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ITGR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıITGR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıITGR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000