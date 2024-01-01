ITGR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Integral, büyük emirleri verimli bir şekilde gerçekleştiren dünyanın ilk DeFi primitifidir. Bu tür alım satımlar Coinbase'in işlem hacminin %68'ini oluşturmaktadır ve Integral bunları yakalamak ve DeFi'ye getirmek için oluşturulmuştur. ITGR, Integral topluluğunun Integral Protokolüne sahip olmasını ve yönetmesini sağlayan bir yönetişim tokenidir.