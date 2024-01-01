ISKRA Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Iskra, oyunculara ve oyun geliştiricilere Web3 oyunlarının heyecanını keşfetmeleri için birinci sınıf bir yer sağlayan bir web3 oyun platformudur. Nihai görevimiz, Web3 oyun dünyasında çığır açmak ve yeni bir blok zinciri eğlence çağına öncülük etmektir. Iskra, oyunun geleceği için web3 ile insanların oyun oynama şeklini yeniden tanımlıyor.