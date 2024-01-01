ISKRA Token | ISK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ISKRA Token Hızlı Proje Tanıtımı
Iskra, oyunculara ve oyun geliştiricilere Web3 oyunlarının heyecanını keşfetmeleri için birinci sınıf bir yer sağlayan bir web3 oyun platformudur. Nihai görevimiz, Web3 oyun dünyasında çığır açmak ve yeni bir blok zinciri eğlence çağına öncülük etmektir. Iskra, oyunun geleceği için web3 ile insanların oyun oynama şeklini yeniden tanımlıyor.ISKRA Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıISK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıISK
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz