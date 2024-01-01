IRONHERO | IRONHERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IRONHERO Hızlı Proje Tanıtımı
Teknolojik bir muhafızın zırhlı cesaretinden ilham alan durdurulamaz bir kripto tokendir. Blok zinciri arenasında yatırımlarınızı savunmaya hazır bir finansal süper kahraman olan Ironhero Guardian'ın doğuşuna tanıklık edin.IRONHERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIRONHERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIRONHERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz221,000,500,000