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Iron Fish kripto için şifreleme katmanı inşa ediyor. Her işlemin şifrelendiği, hassas kullanıcı bilgilerini doğrulama için sıfır bilgi ispatı (ZKP'ler) ile koruyan yepyeni bir Katman-1, Proof of Work (İş İspatı) zinciridir. Amaçları Iron Fish'in tüm kriptolar için gizlilik katmanı olması ve diğer zincirlerdeki varlıkların Iron Fish'e aktarılarak gizlilikten faydalanmalarını sağlamaktır.