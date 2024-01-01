Iron Fish | IRON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Iron Fish Hızlı Proje Tanıtımı
Iron Fish kripto için şifreleme katmanı inşa ediyor. Her işlemin şifrelendiği, hassas kullanıcı bilgilerini doğrulama için sıfır bilgi ispatı (ZKP'ler) ile koruyan yepyeni bir Katman-1, Proof of Work (İş İspatı) zinciridir. Amaçları Iron Fish'in tüm kriptolar için gizlilik katmanı olması ve diğer zincirlerdeki varlıkların Iron Fish'e aktarılarak gizlilikten faydalanmalarını sağlamaktır.Iron Fish geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IRON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIRON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIRON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz49,064,920