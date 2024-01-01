Rebase | IRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rebase Hızlı Proje Tanıtımı
Rebase, gerçek hayatta özel dijital ödülleri keşfetmenizi, toplamanızı ve kullanmanızı sağlayan bir AR Macera ve Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. Her gün alabileceğiniz fırsatlar dünyasında keşfe çıkın.Rebase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IRL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000