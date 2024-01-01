Rebase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rebase, gerçek hayatta özel dijital ödülleri keşfetmenizi, toplamanızı ve kullanmanızı sağlayan bir AR Macera ve Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. Her gün alabileceğiniz fırsatlar dünyasında keşfe çıkın.