IRISnet | IRIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IRISnet Hızlı Proje Tanıtımı
IRISnet, Cosmos-SDK'ya dayalı olarak geliştirilmiş bir zincirler arası hizmet ağıdır ve Bonded PoS konsensüsünü benimser ve karmaşık dağıtılmış ticari uygulamalar için yeni nesil bir genel zincir altyapısı sağlamayı amaçlar. IRISnet, topluluk katılımıyla zincir içi yönetişim yükseltmelerini yenilikçi bir şekilde uygular, düğümler ve ağlar gelecekte gelişmeye devam edebilir ve gelişmiş çapraz zincir hizmetleri dahil olmak üzere yeni işlevler sert çatallar olmadan sorunsuz bir şekilde yüklenebilir.IRISnet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIRIS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIRIS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.2575 USDT
Maksimum Arz2,008,359,495