IQ50 | IQ50 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IQ50 Hızlı Proje Tanıtımı
IQ50, Solana zincirinde 50 IQ'ya sahip kişilerin genellikle büyük paralar kazandığını, çok sıkı analiz yapan kişilerin ise hiçbir şey kazanamayabileceğini öne süren bir meme coin projesidir.IQ50 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIQ50
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıIQ50
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz505,050,505,050