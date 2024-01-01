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IQ50, Solana zincirinde 50 IQ'ya sahip kişilerin genellikle büyük paralar kazandığını, çok sıkı analiz yapan kişilerin ise hiçbir şey kazanamayabileceğini öne süren bir meme coin projesidir.