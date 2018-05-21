IoTeX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""