IoTeX | IOTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IoTeX Hızlı Proje Tanıtımı
""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""IoTeX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIOTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIOTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-05-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.007 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000