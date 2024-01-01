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Charged Particles | IONX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Charged Particles Hızlı Proje Tanıtımı

Charged Particles, kullanıcıların ERC-20, ERC-721 ve ERC-1155 tokenlarını NFT'lere yatırmasına olanak tanıyan bir protokoldür. Nadir bir NFT (ör. Sanat, Koleksiyonluk Eşya, Sanal Emlak, Oyun İçi Öğe vb.) artık bir dizi başka tokenin bulunduğu bir sepete dönüştürülebilir. Anapara miktarı, NFT içerisinde zamana bağlı olarak kilitlenebilir ve Aave Tokenları ile entegrasyon sayesinde, bu DeFi getirisi yaratan varlıkların programlanabilir getirisi yalnızca birkaç tık uzağınızda.
Charged Particles geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

IONX Token MEXC'de

MEXC Borsası, Charged Particles (IONX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de IONX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Charged Particles satın almak veya MEXC IONX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Charged Particles tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen IONX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIONX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIONX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
IONX Fiyat HesaplayıcıCharged Particles Satın Alma

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