Charged Particles | IONX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Charged Particles Hızlı Proje Tanıtımı
Charged Particles, kullanıcıların ERC-20, ERC-721 ve ERC-1155 tokenlarını NFT'lere yatırmasına olanak tanıyan bir protokoldür. Nadir bir NFT (ör. Sanat, Koleksiyonluk Eşya, Sanal Emlak, Oyun İçi Öğe vb.) artık bir dizi başka tokenin bulunduğu bir sepete dönüştürülebilir. Anapara miktarı, NFT içerisinde zamana bağlı olarak kilitlenebilir ve Aave Tokenları ile entegrasyon sayesinde, bu DeFi getirisi yaratan varlıkların programlanabilir getirisi yalnızca birkaç tık uzağınızda.Charged Particles geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIONX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIONX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000