IO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

io.net merkeziyetsiz bir yapay zeka bilgi işlem ve bulut platformudur. Az kullanılan kaynaklardan GPU tedariğini bir araya getiren io.net, makine öğrenimi (ML) girişimlerinin geleneksel bulut maliyetinin çok altında bir maliyetle neredeyse sınırsız bilgi işlem gücüne erişmesini sağlayan bir ağ oluşturur.