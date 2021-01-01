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Inverse Finance, stabilcoin getirisini kullanan bir Dolar-Maliyet Ortalaması stratejisi izleyerek herhangi bir tokene pasif kayıpsız yatırım sunan bir protokoldür. ETH ile başlamaktadır.