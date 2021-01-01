Inverse Finance | INV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Inverse Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Inverse Finance, stabilcoin getirisini kullanan bir Dolar-Maliyet Ortalaması stratejisi izleyerek herhangi bir tokene pasif kayıpsız yatırım sunan bir protokoldür. ETH ile başlamaktadır.Inverse Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-01-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000