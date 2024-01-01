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Interlay, Bitcoin gibi kripto para birimleri ile Polkadot ve Ethereum gibi DeFi platformlarını birbirine bağlamaya adanmış merkezi olmayan bir ağdır. Interlay ağı bir Polkadot parachain olarak barındırılıyor ve Cosmos, Ethereum ve diğer büyük DeFi ağlarına bağlanacak.