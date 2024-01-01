Interlay | INTR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Interlay Hızlı Proje Tanıtımı
Interlay, Bitcoin gibi kripto para birimleri ile Polkadot ve Ethereum gibi DeFi platformlarını birbirine bağlamaya adanmış merkezi olmayan bir ağdır. Interlay ağı bir Polkadot parachain olarak barındırılıyor ve Cosmos, Ethereum ve diğer büyük DeFi ağlarına bağlanacak.Interlay geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıINTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum ArzSınırsız