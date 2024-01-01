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InsurAce, DeFi kullanıcılarına çok düşük prim ve sürdürülebilir yatırım getirileriyle güvenilir, sağlam ve dertsiz DeFi sigorta hizmetleri sunmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir sigorta protokolüdür.