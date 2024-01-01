InsurAce | INSUR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
InsurAce Hızlı Proje Tanıtımı
InsurAce, DeFi kullanıcılarına çok düşük prim ve sürdürülebilir yatırım getirileriyle güvenilir, sağlam ve dertsiz DeFi sigorta hizmetleri sunmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir sigorta protokolüdür.InsurAce geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INSUR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINSUR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINSUR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000