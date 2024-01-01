INS | INS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
INS Hızlı Proje Tanıtımı
DAO teşviklerine dayalı bir NFT alım satım platformu olan iNFTspace, işbirliği yoluyla NFT alanının yaratılmasını ve değer büyümesini ortaklaşa teşvik edecektir. iNFTspace, DAO topluluk oluşturma ve işlem madenciliği modeli aracılığıyla çalışmaların ve topluluk geri bildirimlerinin daha iyi tanıtılmasında NFT üreticilerini desteklemeyi amaçlar. iNFTspace, sanat eserleri, müzik, videolar vb. dahil olmak üzere birden fazla NFT düzenleme türünü destekler ve temel olarak sorunu etkin bir şekilde azaltan daha düşük gaz ücretli EVM yan zincirlerine (Polygon, Double-A Chain, BSC, vb.) dayanır. ETH için yüksek gaz ücretleri ve ayrıca daha yüksek performanslı halka açık zincirlere dayalı daha geniş bir kullanıcı grubu ve NFT uygulama senaryoları yelpazesini kapsayacaktır.INS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000