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INS | INS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

INS Hızlı Proje Tanıtımı

DAO teşviklerine dayalı bir NFT alım satım platformu olan iNFTspace, işbirliği yoluyla NFT alanının yaratılmasını ve değer büyümesini ortaklaşa teşvik edecektir. iNFTspace, DAO topluluk oluşturma ve işlem madenciliği modeli aracılığıyla çalışmaların ve topluluk geri bildirimlerinin daha iyi tanıtılmasında NFT üreticilerini desteklemeyi amaçlar. iNFTspace, sanat eserleri, müzik, videolar vb. dahil olmak üzere birden fazla NFT düzenleme türünü destekler ve temel olarak sorunu etkin bir şekilde azaltan daha düşük gaz ücretli EVM yan zincirlerine (Polygon, Double-A Chain, BSC, vb.) dayanır. ETH için yüksek gaz ücretleri ve ayrıca daha yüksek performanslı halka açık zincirlere dayalı daha geniş bir kullanıcı grubu ve NFT uygulama senaryoları yelpazesini kapsayacaktır.
INS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

INS Token MEXC'de

MEXC Borsası, INS (INS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de INS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak INS satın almak veya MEXC INS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için INS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen INS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıINS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000
INS Fiyat HesaplayıcıINS Satın Alma

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