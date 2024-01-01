INJ | INJ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
INJ Hızlı Proje Tanıtımı
Injective'in misyonu, merkeziyetsizlik yoluyla gerçekten özgür ve kapsayıcı bir finansal sistem geliştirmektir.
Finans ve tak çalıştır Web3 modülleri için oluşturulmuş en hızlı blok zinciriyle Injective'in ekosistemi, yüksek düzeyde birlikte çalışabilir, ölçeklenebilir ve gerçekten merkeziyetsiz dApp'lerle bozuk bir finansal sistemi yeniden şekillendiriyor.INJ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INJ Token MEXC'de
MEXC Borsası, INJ (INJ) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de INJ
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Tokenin İngilizce adıINJ
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıINJ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000