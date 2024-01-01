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Injective'in misyonu, merkeziyetsizlik yoluyla gerçekten özgür ve kapsayıcı bir finansal sistem geliştirmektir. Finans ve tak çalıştır Web3 modülleri için oluşturulmuş en hızlı blok zinciriyle Injective'in ekosistemi, yüksek düzeyde birlikte çalışabilir, ölçeklenebilir ve gerçekten merkeziyetsiz dApp'lerle bozuk bir finansal sistemi yeniden şekillendiriyor.