Bware | INFRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bware Hızlı Proje Tanıtımı
Bware Labs, endüstrinin en yüksek performanslı ve en güvenilir altyapı hizmetlerini ve geliştirme araçlarını sunarak Web 3.0 zorluklarının üstesinden gelmeyi ve küresel kabulü artırmayı hedefliyor.Bware geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INFRA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINFRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıINFRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000