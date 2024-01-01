INFINIT | INFINIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
INFINIT Hızlı Proje Tanıtımı
Infinit, teknoloji ve finansı birleştirerek ileri görüşlü bir ekiple dijital para birimlerinde devrim yaratıyor. Infinit'te, dijital para birimi inovasyonunun ön saflarında yer almak için en son blok zinciri teknolojisine öncelik veriyoruz.INFINIT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıINFINIT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000