INFERIX | INFERIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
INFERIX Hızlı Proje Tanıtımı
Kitle kaynaklı GPU'ları küresel olarak kullanan 3D render ve yapay zeka erişimi için yenilikçi bir platform #DePIN.INFERIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
INFERIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıINFERIX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıINFERIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000