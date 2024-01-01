Infinity Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bir milyar kullanıcı için tasarlanmış çoklu zincir ekosistemimizin gücünü keşfedin. Çeşitli blok zincirlerinin sorunsuz entegrasyonu ile çeşitli uygulamalar ve değerlendirmeler için çok yönlü bir platform sunuyoruz. Coinlerimizi ödeme olarak kullanacak ve çeşitli ödeme ağ geçitleri aracılığıyla dünya çapında E-ticarete sunacağız.