Infinity Network | IN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Infinity Network Hızlı Proje Tanıtımı
Bir milyar kullanıcı için tasarlanmış çoklu zincir ekosistemimizin gücünü keşfedin. Çeşitli blok zincirlerinin sorunsuz entegrasyonu ile çeşitli uygulamalar ve değerlendirmeler için çok yönlü bir platform sunuyoruz. Coinlerimizi ödeme olarak kullanacak ve çeşitli ödeme ağ geçitleri aracılığıyla dünya çapında E-ticarete sunacağız.Infinity Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Infinity Network (IN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de IN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Infinity Network satın almak veya MEXC IN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Infinity Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen IN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000