IMPT | IMPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IMPT Hızlı Proje Tanıtımı
Immortal Pet Token (IMPT), Evcil hayvan kaybı sendromunun üstesinden gelmek için bir projedir ve ayrıca ailemi sonsuza kadar hatırlayabileceğim sanal bir alanda çeşitli içerikler sunmayı amaçlamaktadır. ERC-20'yi temel alır ve Immopet ekosisteminde kullanılan önemli bir para birimidir.IMPT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIMPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIMPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000