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Immortal Pet Token (IMPT), Evcil hayvan kaybı sendromunun üstesinden gelmek için bir projedir ve ayrıca ailemi sonsuza kadar hatırlayabileceğim sanal bir alanda çeşitli içerikler sunmayı amaçlamaktadır. ERC-20'yi temel alır ve Immopet ekosisteminde kullanılan önemli bir para birimidir.