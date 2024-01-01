IMO | IMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IMO Hızlı Proje Tanıtımı
IMonster, BNB Chain üzerine kurulu bir Web3 oyun platformudur. İşlevsel token IMO aracılığıyla oyuncular, farklı oyun deneyimleri kazanmak ve bunlardan fayda sağlamak için Monster Factory, Adventure, Battle Royale, Dragon Spirit Treasure Box vb. gibi birçok oyuna katılabilirler. Aynı zamanda platform, oyuncuların kendi ekosistemlerini, topluluk yönetimini oluşturmaları ve oyunu daha fazla zenginleştirmeleri için toplam 3.000 farklı popüler canavar NFT dijital varlığı yayınladı.IMO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIMO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz21,000,000