Igu | Igu Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Igu Hızlı Proje Tanıtımı
IguVerse, "metinden NFT'ye" ve "fotoğraftan NFT'ye" nesil için AI/ML kullanımıyla SocialFi'de ilk girişimlerden biridir. Kullanıcıların sosyal medyada evcil hayvan fotoğraflarını paylaşmak veya onları yürütmek ve ödül almak için beslemek gibi basit görevleri tamamlayabildiği Sosyalleş Kazan, Hareket Et Kazan, Oyna Kazan platformudur.Igu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Igu Token MEXC'de
MEXC Borsası, Igu (Igu) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Igu
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Igu satın almak veya MEXC Igu ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Igu tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Igu vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIGU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIGU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000