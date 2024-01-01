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IguVerse, "metinden NFT'ye" ve "fotoğraftan NFT'ye" nesil için AI/ML kullanımıyla SocialFi'de ilk girişimlerden biridir. Kullanıcıların sosyal medyada evcil hayvan fotoğraflarını paylaşmak veya onları yürütmek ve ödül almak için beslemek gibi basit görevleri tamamlayabildiği Sosyalleş Kazan, Hareket Et Kazan, Oyna Kazan platformudur.