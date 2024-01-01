IDX COIN | IDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IDX COIN Hızlı Proje Tanıtımı
IDX COIN, insanlığın çoğunluğunun sahip olduğu, küresel olarak kapsayıcı bir kimlik ve finansal ağ oluşturma misyonuyla kurulmuştur. Kişilik ispatı üzerine inşa edilmiş, gizliliği koruyan bir dijital kimlik ağından (IDX COIN ID) ve yasaların izin verdiği yerlerde bir dijital para biriminden (IDX) oluşmaktadır. "Kişilik ispatı" IDX COIN'in arkasındaki temel fikirlerden biridir ve bir bireyin hem insan hem de benzersiz olduğunu kanıtlamayı ifade eder.IDX COIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz