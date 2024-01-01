IDK | IDK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IDK Hızlı Proje Tanıtımı
Neler olduğunu veya ne yaptığımızı bilmemekle ilgili meta üzerinde oynanan bir meme projesi.IDK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IDK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIDK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıIDK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000