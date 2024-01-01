IDEA | IDEA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IDEA Hızlı Proje Tanıtımı
Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.IDEA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IDEA Token MEXC'de
MEXC Borsası, IDEA (IDEA) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de IDEA
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak IDEA satın almak veya MEXC IDEA ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için IDEA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen IDEA vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıIDEA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıIDEA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,100