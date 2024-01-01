ID | ID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ID Hızlı Proje Tanıtımı
SPACE ID, Web3 etki alanlarını keşfetmek, kaydetmek, alım satımını yapmak ve yönetmek için tek noktadan kimlik platformuyla evrensel bir isim hizmeti ağı kuruyor. Ayrıca, blok zincirlerindeki geliştiriciler için bir Web3 Ad SDK'sı ve API'si içerir ve herkesin kolayca bir Web3 kimliği oluşturması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlar.ID geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ID Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000