ID geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SPACE ID, Web3 etki alanlarını keşfetmek, kaydetmek, alım satımını yapmak ve yönetmek için tek noktadan kimlik platformuyla evrensel bir isim hizmeti ağı kuruyor. Ayrıca, blok zincirlerindeki geliştiriciler için bir Web3 Ad SDK'sı ve API'si içerir ve herkesin kolayca bir Web3 kimliği oluşturması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlar.