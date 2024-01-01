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ICTech verimlilik, programlanabilirlik, geliştiriciler, katılım ve merkeziyetsizlik üzerine kurulu açık kaynaklı bir halka açık blok zinciri ağıdır. Dünyanın ilk heterojen akıllı sözleşme ağı olarak, yerleşik 4 farklı birlikte çalışabilir teknoloji sayesinde büyük akıllı sözleşme blok zincirlerinin çoğuyla tamamen uyumludur. Ayrıca, platformumuz dağıtılmış bilgi işlem ve dağıtılmış depolamayı destekleyerek, fraktal ilkelerin rehberliğinde yapay zeka modeli eğitimi için merkeziyetsiz veri ve bilgi işlem gücünü araştırmaktadır.