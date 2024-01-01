ICT | ICT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ICT Hızlı Proje Tanıtımı
ICTech verimlilik, programlanabilirlik, geliştiriciler, katılım ve merkeziyetsizlik üzerine kurulu açık kaynaklı bir halka açık blok zinciri ağıdır. Dünyanın ilk heterojen akıllı sözleşme ağı olarak, yerleşik 4 farklı birlikte çalışabilir teknoloji sayesinde büyük akıllı sözleşme blok zincirlerinin çoğuyla tamamen uyumludur. Ayrıca, platformumuz dağıtılmış bilgi işlem ve dağıtılmış depolamayı destekleyerek, fraktal ilkelerin rehberliğinde yapay zeka modeli eğitimi için merkeziyetsiz veri ve bilgi işlem gücünü araştırmaktadır.ICT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıICT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000