ICPX | ICPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ICPX Hızlı Proje Tanıtımı
Icrypex Token, ICRYPEX Borsasının fayda tokenidir.ICPX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ICPX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıICPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICPX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000