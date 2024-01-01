ICG | ICG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ICG Hızlı Proje Tanıtımı
Invest Club Global, şeffaflık ve kullanıcı merkezliliğin yanı sıra emlak ve robotik alanına adanmış bir kripto para spot alım satım girişimidir. Proje, spot çiftler ve hisse senetleri üzerinde çalışmaktadır, ICG bir tokenden daha fazlasıdır, dijital bir yaşam tarzıdır.ICG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ICG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıICG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICG
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz900,000,000,000