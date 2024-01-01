ICG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Invest Club Global, şeffaflık ve kullanıcı merkezliliğin yanı sıra emlak ve robotik alanına adanmış bir kripto para spot alım satım girişimidir. Proje, spot çiftler ve hisse senetleri üzerinde çalışmaktadır, ICG bir tokenden daha fazlasıdır, dijital bir yaşam tarzıdır.