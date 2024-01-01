ICENETWORK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ice, merkezileşmenin zorluklarını ele almak ve günümüzün dijital ortamında yaygın olan veri gizliliği ve mülkiyet sorunlarına çözümler getirmek için tasarlanmış bir projedir. Ice, dijital ortamı, her bireyin verileri ve kimlikleri üzerinde sarsılmaz bir kontrole ve mülkiyete sahip olduğu ve aktif katılımları ve gerçek içerik yaratmaları için teşvik edildiği merkeziyetsiz, katılımcı ve kullanıcı odaklı bir ekosistem olarak yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır.