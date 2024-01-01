ICENETWORK | ICENETWORK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ICENETWORK Hızlı Proje Tanıtımı
Ice, merkezileşmenin zorluklarını ele almak ve günümüzün dijital ortamında yaygın olan veri gizliliği ve mülkiyet sorunlarına çözümler getirmek için tasarlanmış bir projedir. Ice, dijital ortamı, her bireyin verileri ve kimlikleri üzerinde sarsılmaz bir kontrole ve mülkiyete sahip olduğu ve aktif katılımları ve gerçek içerik yaratmaları için teşvik edildiği merkeziyetsiz, katılımcı ve kullanıcı odaklı bir ekosistem olarak yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır.ICENETWORK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ICENETWORK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıICENETWORK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıICENETWORK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,082,185,271.1