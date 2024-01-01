ICE NET | ICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ICE NET Hızlı Proje Tanıtımı
ICE NET, sıfır bilgi ispatı teknolojisini kullanarak anonim tarama, gizlilik koruması ve sağlam güvenlik sunan bir Depin (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağları) ürünüdür.ICE NET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıICE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000