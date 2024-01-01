InscriptionDAO | ICDA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
InscriptionDAO Hızlı Proje Tanıtımı
Inscription DAO, yazıt sektörü için bir Merkeziyetsiz Özerk Organizasyon (DAO) oluşturmaya adanmıştır. Amacı, çoklu zincirli bir yazıt ekosisteminin canlı gelişimini teşvik etmek ve yönlendirmektir. $ICDA, yönetim ve teşvik olmak üzere çift misyon üstlenmekte ve bu sayede DAO'nun sağlıklı işleyişi ve ekosistemin gelişimi için güçlü bir destek sağlamaktadır.InscriptionDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıICDA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICDA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000