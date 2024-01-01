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Inscription DAO, yazıt sektörü için bir Merkeziyetsiz Özerk Organizasyon (DAO) oluşturmaya adanmıştır. Amacı, çoklu zincirli bir yazıt ekosisteminin canlı gelişimini teşvik etmek ve yönlendirmektir. $ICDA, yönetim ve teşvik olmak üzere çift misyon üstlenmekte ve bu sayede DAO'nun sağlıklı işleyişi ve ekosistemin gelişimi için güçlü bir destek sağlamaktadır.