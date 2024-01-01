IBOX | IBOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IBOX Hızlı Proje Tanıtımı
Yenilikçi, güvenli ve erişilebilir projemiz merkeziyetsiz finansın geleceğini temsil ediyorIBOX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IBOX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIBOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIBOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000