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IndexAI DAO'nun amacı, açık ve merkeziyetsiz bir geliştirici topluluğunu teşvik ederek ve büyüterek başlangıçtaki çalışmaların üzerine inşa etmektir. Topluluğun amacı, modeli geliştirerek, eklentiler oluşturarak ve hep birlikte hayal ettiğimiz ek özellikleri geliştirerek kripto + yapay zekayı ilerletmektir!