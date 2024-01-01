IAI | IAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IAI Hızlı Proje Tanıtımı
IndexAI DAO'nun amacı, açık ve merkeziyetsiz bir geliştirici topluluğunu teşvik ederek ve büyüterek başlangıçtaki çalışmaların üzerine inşa etmektir. Topluluğun amacı, modeli geliştirerek, eklentiler oluşturarak ve hep birlikte hayal ettiğimiz ek özellikleri geliştirerek kripto + yapay zekayı ilerletmektir!IAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000