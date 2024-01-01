HorizonDEX | HZNDEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HorizonDEX Hızlı Proje Tanıtımı
HorizonDEX, Linea üzerine kurulu ilk Konsantre Likidite DEX'leridir. Geleneksel Otomatik Piyasa Yapıcıların aksine HorizonDEX likidite havuzları, yatırılan sermayeyi daha verimli bir şekilde kullanır. HorizonDEX, üstün DeFi likidite verimliliğiyle rakipsiz bir alım satım deneyimi sunmaya kararlıdır ve bunu konsantre likidite protokolü ve bir dizi bağlı, birlikte çalışabilen işlevsel modül aracılığıyla gerçekleştirir.HorizonDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HZNDEX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHZNDEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHZNDEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000