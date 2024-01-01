HorizonDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HorizonDEX, Linea üzerine kurulu ilk Konsantre Likidite DEX'leridir. Geleneksel Otomatik Piyasa Yapıcıların aksine HorizonDEX likidite havuzları, yatırılan sermayeyi daha verimli bir şekilde kullanır. HorizonDEX, üstün DeFi likidite verimliliğiyle rakipsiz bir alım satım deneyimi sunmaya kararlıdır ve bunu konsantre likidite protokolü ve bir dizi bağlı, birlikte çalışabilen işlevsel modül aracılığıyla gerçekleştirir.