Horizon Protocol | HZN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Horizon Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Horizon Protocol, reel ekonomiyi temsil eden sentetik varlıkların zincir üzerinde alım satımını kolaylaştıran yeni bir DeFi platformudur. Horizon Protocol, blok zincirindeki akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçek dünya varlıklarının risk/getiri profillerine maruz kalmayı sağlamayı amaçlamaktadır.Horizon Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HZN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHZN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHZN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000