HYVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HYVE, hem işverenlerin hem de serbest çalışanların birlikte güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir serbest çalışma platformudur. İnsanların serbest çalışan adaylarının profillerine göz atmaları ve onları işe almaları için en güvenli pazarı sunmaktayız, ödemeler her zaman emanettedir, ayrıca tüm ödemeler anında yapılır. HYVE, hizmetlerini bir pazaryeri aracılığıyla sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar tarafından da kullanılabilir, bu da yeni müşteriler bulmayı hem kolay hem de güvenli hale getirir. Bunun da ötesinde, HYVE tüm serbest platformlar arasında en düşük ücretlere, daha fazla işbirliği yöntemine, yerleşik anlaşmazlık sistemine ve hatta çalışanları ve yüklenicileri idare etmeyi kolay bir başarı haline getirmek için yönetim araçlarına sahiptir.