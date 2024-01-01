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HYVE | HYVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

HYVE Hızlı Proje Tanıtımı

HYVE, hem işverenlerin hem de serbest çalışanların birlikte güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir serbest çalışma platformudur. İnsanların serbest çalışan adaylarının profillerine göz atmaları ve onları işe almaları için en güvenli pazarı sunmaktayız, ödemeler her zaman emanettedir, ayrıca tüm ödemeler anında yapılır. HYVE, hizmetlerini bir pazaryeri aracılığıyla sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar tarafından da kullanılabilir, bu da yeni müşteriler bulmayı hem kolay hem de güvenli hale getirir. Bunun da ötesinde, HYVE tüm serbest platformlar arasında en düşük ücretlere, daha fazla işbirliği yöntemine, yerleşik anlaşmazlık sistemine ve hatta çalışanları ve yüklenicileri idare etmeyi kolay bir başarı haline getirmek için yönetim araçlarına sahiptir.
HYVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HYVE Token MEXC'de

MEXC Borsası, HYVE (HYVE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HYVE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak HYVE satın almak veya MEXC HYVE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için HYVE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HYVE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHYVE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHYVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
HYVE Fiyat HesaplayıcıHYVE Satın Alma

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