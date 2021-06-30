Hydra | HYDRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hydra Hızlı Proje Tanıtımı
Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.Hydra geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHYDRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHYDRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz