HXD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Honeyland, Hexagon Studios'un Google Play Store ve Apple App Store'da onaylı ve mevcut ilk mobil FTP ( Ücretsiz Oyna) strateji oyunudur. Stüdyo, yüksek kaliteli oyunlar geliştirmekte ve bunları dünya çapında milyonlarca oyuncuya dağıtmaktadır. HXD, Honeyland'in oyun içinde ve dışında tonlarca kullanıma sahip tek çeşitli yardımcı tokendir. Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball takımı gibi büyük şirketler Honeyland Projesi'nin yatırımcıları ve ortaklarıdır.