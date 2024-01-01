Hibiki Run | HUT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hibiki Run Hızlı Proje Tanıtımı
Hibiki Run, müzik akışını ve keşif deneyimini geliştirmek için oyun heyecanını kripto teşvikleriyle benzersiz bir şekilde birleştiren, oyunlaştırılmış bir müzik ve görsel koleksiyon dağıtım platformudur.Hibiki Run geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HUT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHUT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHUT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000