Hibiki Run geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hibiki Run, müzik akışını ve keşif deneyimini geliştirmek için oyun heyecanını kripto teşvikleriyle benzersiz bir şekilde birleştiren, oyunlaştırılmış bir müzik ve görsel koleksiyon dağıtım platformudur.