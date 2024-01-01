HUND | HUND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HUND Hızlı Proje Tanıtımı
HUND, Solana blok zincirinde başlatılan ve sadakati, zekası ve çok yönlülüğüyle tanınan, evrensel olarak hayranlık duyulan Alman Çoban köpeği cinsinden ilham alan bir meme coin projesidir. Proje, bu özellikleri meraklılardan ve meme severlerden oluşan bir topluluğu teşvik eden dijital bir varlık haline getirmeyi ve Alman Çoban memeleri etrafında odaklanan canlı bir ekosistem aracılığıyla kripto para birimi ile dijital sanat arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır.HUND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HUND Token MEXC'de
MEXC Borsası, HUND (HUND) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HUND
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak HUND satın almak veya MEXC HUND ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için HUND tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HUND vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHUND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHUND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz498,667,441.47