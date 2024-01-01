HUND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HUND, Solana blok zincirinde başlatılan ve sadakati, zekası ve çok yönlülüğüyle tanınan, evrensel olarak hayranlık duyulan Alman Çoban köpeği cinsinden ilham alan bir meme coin projesidir. Proje, bu özellikleri meraklılardan ve meme severlerden oluşan bir topluluğu teşvik eden dijital bir varlık haline getirmeyi ve Alman Çoban memeleri etrafında odaklanan canlı bir ekosistem aracılığıyla kripto para birimi ile dijital sanat arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır.